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Общество

20 января, 08:31

Жители столицы выбрали темы для Московской недели предпринимательства

общество город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичи проголосовали за темы для Московской недели предпринимательства, которая состоится в 2020 году. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

В голосовании участвовали 204 тысячи 818 человек. Среди наиболее популярных тем, выбранных ими, оказались стартапы, а также молодежное и социальное предпринимательство.

"Молодежь все чаще интересуется перспективами открыть свое дело – отсюда и запрос на более глубокое вовлечение молодых людей в бизнес. Что касается стартапов – это очевидный ответ на цифровизацию, которая сегодня охватывает уже все сферы нашей жизни", – говорится в сообщении.

Кроме того, в число выбранных направлений Московской недели предпринимательства вошли креативные индустрии, вопросы, связанные с экспортом и развитием франчайзинга.

Отмечается, что помимо прочего "активные граждане" предлагали затронуть темы инновационного производства и утилизации промышленных отходов предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме этого жители выразили желание обсудить обучение пенсионеров основам бизнеса.

Ранее стало известно о том, что более 900 команд подали заявки на участие в программе "Московский акселератор". Как отмечается, было отобрано 20 компаний.

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