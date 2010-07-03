Горожане выберут главные темы Московской недели предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В проекте "Активные граждане" стартует голосование, которое определит главные темы для обсуждения в рамках Московской недели предпринимательства, запланированной на 2020 год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники проголосуют за один из вариантов: "Молодежное предпринимательство", "Франчайзинг", "Стартапы", "Креативные индустрии", "Социальное предпринимательство" и "Экспорт" или предложат свою идею.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, благодаря участию москвичей в голосованиях удается определять главные темы и формировать повестку значимых событий.
"Московская неделя предпринимательства – это масштабная уникальная деловая площадка, которая не только создает благоприятную среду для бизнес-сообщества, но и развивает потенциал малого и среднего предпринимательства", – приводятся в сообщении слова Фурсина.
В этом году Московская неделя предпринимательства проходила на четырех площадках с 27 по 31 мая. В ходе проекта состоялся также Московский предпринимательский форум. Его участники узнали о мировых тенденциях в городском предпринимательстве. Также проходил бизнес-интенсив "Трансформация-6", выставка Moscow Franchise Expo 2019 и конференция Startup Village.
Ранее в Российском центре содействия молодежному предпринимательству сообщили, что начинающим предпринимателям в стране в среднем 27–28 лет. Наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи в прошлом году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.
Также сообщается, что в прошлом году в России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.
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