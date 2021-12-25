В Госдуме назвали условие для снятия требований по QR-кодам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Активная вакцинация от COVID-19 может стать условием снятия требований по QR-кодам, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
"Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количества заражений, так и количества смертей, что не может не радовать", – сказал политик радио "Говорит Москва".
По словам Гутенева, это может произойти к марту или апрелю 2022 года.
16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.
Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.
В то же время комитет ГД по охране здоровья поддержал законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. По мнению депутатов, эпидемиологическая обстановка сейчас вызывает беспокойство.
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
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