Перевозку икры в самолетах могут ограничить в 2020 году

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Объемы перевозки лососевой икры в самолетах могут ограничить в 2020 году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, это обсуждается рабочей группой, состоящей из представителей Россельхознадзора и Росрыболовства.

"Здесь самый важный вопрос – это получение этого ветсертификата, подтверждающего непосредственно в том числе и законность вылова", – цитирует Шестакова ТАСС.

Росрыболовство предлагало ограничить авиаперевозки икры в багаже и ручной клади в сентябре. Так ведомство собирается бороться с браконьерством.

Глава Росрыболовства уточнял, что в багажном отделении пассажирских самолетов перевозится порядка 200 тонн лососевой икры. При этом преимущественно таким способом транспортировки пользуются не пассажиры, а бортпроводники.