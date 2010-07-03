В России могут ограничить провоз икры в самолетах

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Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже и ручной клади на уровне не более 10 килограммов. Таким образом ведомство планирует бороться с браконьерством, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства, главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Исключение составят те случаи, когда у пассажира будет при себе сопроводительный документ. Подготовить проект нормативно-правовых актов предлагается поручить Минсельхозу совместно с Россельхознадзором и Росрыболовством.

По словам Шестакова, сейчас в багажном отделении пассажирских самолетов перевозится порядка 200 тонн лососевой икры. При этом в основном таким способом транспортировки пользуются не пассажиры, а бортпроводники.

Сейчас физлица в самолетах могут перевозить партии икры более 25 килограммов.

Ранее Госдума попросила Минтранс смягчить нормативы размера ручной клади, которую разрешено перевозить бесплатно на российских авиалиниях.