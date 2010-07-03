Нормативы перевоза ручной клади предложили смягчить

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Заместитель секретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил смягчить нормативы размера ручной клади, которую разрешено перевозить бесплатно на российских авиалиниях. Письмо с этой инициативой он направил министру транспорта России Евгению Дитриху и главе комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву.
"Человечное отношение к людям ни в каких инструкциях, увы, не пропишешь, но можно хотя бы расширить рамки этих дурацких калибраторов и сделать в правилах люфт. Рассчитываю, что министр внимательно отнесется к предложениям, изложенным в этом письме", – сказал парламентарий в разговоре с ТАСС.
Он заявил, что в аэропортах часто случаются ситуации, когда сотрудники сервисных служб цинично и хладнокровно не допускают на рейсы пассажиров из-за незначительного перебора по габаритам ручной клади и еще и вымогают за это "немыслимые для людей деньги".
Он отметил, что стоит предусмотреть отклонение размера клади на пять сантиметров по одной из сторон от установленных авиакомпанией требований. Общий вес ручной клади не должен превышать лимит бесплатного провоза.
Ранее в аэропорту Внуково сотрудники сервисной службы отказывались пускать пассажирку на рейс авиакомпании "Победа" до Чебоксар из-за того, что у нее был превышен лимит размера ручной клади. После этого Роспотребнадзор возбудил административное дело.
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