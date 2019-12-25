Первый пассажирский поезд проехал по Крымском мосту

Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост и въехал на территорию Крыма. Он отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря.

Состав прошел по железнодорожному участку моста примерно за полчаса. Он специально замедлил ход, чтобы пассажиры смогли разглядеть освещенные арки.

Мост был подсвечен цветами российского флага. Конструкция включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов. Видео прохода состава опубликовало РИА Новости.

Накануне первый поезд в Крым отправился с Казанского вокзала Москвы. Состав имеет фирменное название "Таврия". На него купили билеты 973 пассажира.

Согласно расписанию, он прибудет в Симферополь 26 декабря в 08.50. Путь длиной 2 009 километров займет 33 часа. Стоимость проезда в купе начинается от 2966 рублей.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая 2018 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.