Первый поезд из Москвы отправился в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря. Он проедет по железнодорожному мосту между материковой частью России и островом. Состав имеет фирменное название "Таврия". Отмечается, что на него купили билеты 973 пассажира.

Рейс уехал с первого пути Казанского вокзала столицы. Согласно расписанию, он прибудет в Симферополь в четверг, 26 декабря в 08.50. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут ходить между Москвой до Симферополем под номерами №27/28.

В поезде есть кондиционер, розетки 220 вольт и USB. Можно провозить мелких домашних животных. Вагоны СВ имеют телевизор, душ и биотуалеты. Первым регулярным поездом, который проедет по Крымскому мосту, станет "Таврия" из Санкт-Петербурга. Он стартовал с Московского вокзала 23 декабря.

Стоимость проезда из Москвы в купе начинается от 2966 рублей, в СВ – от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3500 рублей, в купе – от 3906 рублей. С запуском поездов через мост прерванное в 2014 году железнодорожное сообщение с Крымом будет восстановлено.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.