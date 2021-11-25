В Москве выявили 3 349 новых случаев COVID-19

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В Москве выявили 3 349 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие 24 часа госпитализировали 865 человек, на ИВЛ находятся 624 пациента. От последствий коронавируса за сутки скончались 92 человека.

"В городе выздоровел еще 5 161 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 750 445", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией коронавируса необходима вакцинация.

За последние сутки в России подтвердили 33 796 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 468 189 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, заболеваемость коронавирусом в России еще не пошла на спад, однако постепенно выходит на плато.

