В Госдуме предложили выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной

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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выдавать QR-коды гражданам, привитым от коронавируса иностранными вакцинами и переболевшим неофициально. Соответствующие поправки к законопроектам правительства об обязательных QR-кодах в транспорте в ближайшее время будут внесены в нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код", – заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что также поправками предлагается объявить амнистию для всех, кто получил поддельные QR-коды, чтобы предоставить им возможность вакцинироваться.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Госдума планирует рассмотреть правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте на заседании 16 декабря.

Нилов пояснил, что в партии пока не было принято решения о поддержке правительственных законопроектов. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от судьбы предложенных поправок.

