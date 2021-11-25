В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За минувшие сутки в России подтвердили 33 796 новых случаев коронавируса. В 2 340 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 3 349 случаев, на Санкт-Петербург – 1 538, на Московскую область – 1 483, на Самарскую область – 1 215, Краснодарский край – 790, на Воронежскую область – 740, на Свердловскую область – 734, на Нижегородскую область – 719, на Красноярский край – 708, на Пермский край – 693, на Башкирию – 672, на Крым – 651.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 468 189 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 238 человек, за весь период в стране скончались 269 057. За прошедшие сутки выздоровели 38 450 человек, за весь период пандемии – 8 164 826.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода.

По его словам, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее чем через один-два месяца после получения предыдущего препарата.

