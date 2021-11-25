Вирусолог оценил идею выдавать QR-коды привитым иностранной вакциной

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Официальное признание иностранных вакцин в России не повлияет на объем коллективного иммунитета в стране, рассказал в беседе с Москвой 24 руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выдавать QR-коды россиянам, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет. Эти поправки депутаты подготовили к правительственным законопроектам об обязательных QR-кодах в общественных местах.

Признание иностранных вакцин будет полезно для россиян, проживающих за рубежом и временами приезжающих на родину, отметил вирусолог.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ На всю нашу многомиллионную страну иностранными вакцинами воспользуются с десяток тысяч человек. Это никак не повлияет на эпидемиологическую составляющую.

По его словам, признавать стоит не все иностранные вакцины, а только те, которые докажут свою эффективность. При этом даже у топовых вакцин показатель свыше 90% снизился в связи с появлением новых штаммов коронавируса, рассказал Волчков.

"Если взять за критерий эффективность 70%, большинство вакцин этот порог бы сейчас не прошли", – отметил эксперт.

Он добавил, что решение о признании иностранных вакцин должны принимать Минздрав и Росздравнадзор на основании экспертных заключений, включая данные ВОЗ.

В ноябре правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

