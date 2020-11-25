Сын Ширвиндта рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом артиста

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Сын худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, которого госпитализировали с коронавирусом, рассказал о состоянии отца. По его словам, заболевший артист находится не в критическом состоянии, пишет ТАСС.

"У отца и мамы действительно обнаружили коронавирус. Обычно в таком состоянии больные лечатся дома, но, учитывая их возраст, мы решили подстраховаться. Состояния никакого критического нет", – сказал Михаил Ширвиндт.

Он также добавил, что у его отца есть кашель и температура, а у матери симптомы не проявлялись.

Ранее о госпитализации Александра Ширвиндта с коронавирусом сообщил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев.

Также сообщалось, что из-за заражения коронавирусом в больнице оказалась российская артистка Елена Ксенофонтова. Она сообщала, что проходила домашний курс лечения с начала ноября, однако ее состояние ухудшилось. По ее словам, у нее диагностированы пневмония и поражение легких на 30%.