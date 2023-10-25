Минюст РФ планирует перейти на единый электронный реестр ЗАГСов в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство юстиции РФ намерено перейти к единому электронному реестру актов гражданского состояния от архивов ЗАГС в 2024 году. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко.

"Перевод записей ЗАГСов в цифровой формат напрямую связан с еще одним крупным проектом – переходом на реестровую модель государственной регистрации актов гражданского состояния", – цитирует его ТАСС.

Министр юстиции уточнил, что переход будет осуществляться совместно с Федеральной налоговой службой.

До этого стало известно, что московские ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января следующего года. Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева отметила, что для многих пар новогодние праздники и январские выходные являются временем романтических событий.

Ранее сообщалось, что более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы.

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