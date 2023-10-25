25 октября, 12:54Общество
Минюст РФ планирует перейти на единый электронный реестр ЗАГСов в следующем году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство юстиции РФ намерено перейти к единому электронному реестру актов гражданского состояния от архивов ЗАГС в 2024 году. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко.
"Перевод записей ЗАГСов в цифровой формат напрямую связан с еще одним крупным проектом – переходом на реестровую модель государственной регистрации актов гражданского состояния", – цитирует его ТАСС.
Министр юстиции уточнил, что переход будет осуществляться совместно с Федеральной налоговой службой.
До этого стало известно, что московские ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января следующего года. Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева отметила, что для многих пар новогодние праздники и январские выходные являются временем романтических событий.
Ранее сообщалось, что более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы.
ФНС запустила сервис подбора имени для ребенка
Читайте также