Москвичей предупредили о мокром снеге в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москву придут порывистый ветер, мокрый снег и температура до 0 градусов в выходные дни, 28 и 29 октября. Также существует возможность формирования снежного покрова, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

По ее словам, наиболее интенсивные осадки ожидаются 28 октября.

"Температурный режим существенно не изменится, также в ночные и дневные часы – около 0 градусов, будет довольно плотный порывистый ветер... Температура воздуха в выходные дни будет градуса на 3–4 ниже климатической нормы", – подчеркнула синоптик.

Как отметила метеоролог, порывы ветра достигнут 12–14 метров в секунду. Автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину, Позднякова порекомендовала воздержаться от поездок. Она не исключила появления гололеда утром 29 октября.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что ближайшие два дня обещают быть на 4–5 градусов ниже положенного по климату, в конце октября жителей Москвы ожидают дожди, снег и температурные скачки от плюса до минуса. В среду, 25 октября, в столице повысится давление, облаков в небе станет меньше, из-за чего ночная температура опустится до -3 градусов, уточнил синоптик. По его словам, в Подмосковье ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов.

Также он рассказал, что предстоящая зима прогнозируется противоречивой, будет преобладать теплая погода. По его словам, изменчивость климата с каждым годом будет фиксироваться чаще. Шувалов добавил, что предстоящей зимой ожидается преобладание теплой погоды.

До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве к 28 октября