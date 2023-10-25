Синоптик предупредил о похолодании в Москве в ближайшие два дня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ближайшие два дня обещают быть на 4–5 градусов ниже положенного по климату, в конце октября жителей Москвы ожидают дожди, снег и температурные скачки от плюса до минуса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

В среду, 25 октября, в столице повысится давление, облаков в небе станет меньше, из-за чего ночная температура опустится до -3 градусов, уточнил синоптик. По его словам, в Подмосковье ночью столбики термометра опустятся до -5 градусов.

"Дневная температура же составит ноль градусов. Ближайшие дни будут холодные, по крайней мере на четыре-пять градусов ниже положенного по климату. Ветер в Москве будет порывистый, восточного направления", – уточнил Шувалов.

Ранее в российском Гидрометцентре предупредили, что 25 октября в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами по городу возможна гололедица. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в Москве 25 октября