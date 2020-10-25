Жителей столичного региона предупредили о тумане

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Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 22:00 25 октября до 7:00 26 октября.

В течение дня 25 октября в Москве и области ожидается облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла.

По словам синоптиков, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Воздух в Москве прогреется до 8–10 градусов тепла, по области – до 5–10 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве на следующей неделе ожидается сухая и теплая погода. По его словам, температура будет выше нормы на три-четыре градуса. Днем будет около 9–11 градусов, а ночью – от 0 до 5 градусов тепла.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее сообщил, что октябрь 2020 года в Москве может войти в историю самых теплых месяцев за весь период метеонаблюдений.