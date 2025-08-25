До 16 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в столице 25 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 25 августа, составит от 14 до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице будет облачно с прояснениями, также ожидается кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 12–17 градусов, по области тоже возможны кратковременные осадки, местами умеренные.

Вместе с тем на территории региона будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в последние дни августа в Москву может прийти потепление. По данным синоптика, такое влияние на погоду может оказать циклон, перемещающийся из районов Финского залива на территорию Коми. Он продолжит приносить к берегам Москвы-реки новые порции свежего воздуха.

При этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что к следующим выходным, 30–31 августа, температура воздуха днем в Москве поднимется до 20 градусов. Эти показатели близки к норме, однако, по его словам, прогнозировать длительность относительного тепла в данный момент не представляется возможным.