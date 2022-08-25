Эксперт рассказала об опасности возникновения ангины летом

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Ангина в летнее время года может возникнуть из-за переутомления, физического перенапряжения, чрезмерного употребления холодных напитков или длительного пребывания под кондиционером. Об этом сообщила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в разговоре с "Мослентой".
По словам эксперта, чаще всего ангиной болеют люди с хроническим фарингитом или воспалением миндалин. Однако, несмотря на это, заболеть ангиной может каждый. Обычно человек ощущает головную боль и боль в горле, слабость в теле и высокую температуру, объяснила Малиновская.
"Тонзиллит может протекать вяло – в этом случае говорят о хронической форме заболевания, а может развиваться остро, в короткие сроки вызывая ухудшение состояния. Острый тонзиллит называют ангиной", – сообщила эксперт.
Она также отметила, что возбудителем ангины являются стрептококки группы А, но вызвать ее могут и другие бактерии, а также вирусы и даже грибки.
Эксперт порекомендовала россиянам не заниматься самолечением и изолироваться от окружающих в случае симптомов ангины. Кроме того, заболевание может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и почках человека.
Ранее оториноларинголог Аза Сайдулаева объяснила, чем может быть опасен горячий чай при боли в горле. Эксперт отметила, что после горячий напиток активизирует расширение сосудов носоглотки, а также кровообращение в воспаленных миндалинах, что приводит к интоксикации. Процесс может усложнить течение болезни.
Врач-терапевт Татьяна Романенко, в свою очередь, рассказала, как не заболеть после попадания под дождь. Прежде всего необходимо сменить мокрую одежду на сухую, поскольку любой сквозняк может привести к появлению кашля или насморка. Кроме того, врач посоветовала не включать кондиционер и избежать нахождения под ним в мокрых вещах.
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