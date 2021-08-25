В Счетной палате назвали число пенсионеров в России

Фото: depositphotos/aletia
Названо число пенсионеров в России. Соответствующий аналитический доклад был размещен на официальном сайте Счетной палаты.
По имеющимся данным, на 1 апреля 2021 года в России пенсионерами считаются 42,6 миллиона человек. Уточняется, что в это число включены 8,6 миллиона работающих пенсионеров.
"Получателей страховых пенсий – 38 779,75 тысячи человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 357,27 тысячи человек", – заявляется в документе.
В докладе также сообщается, что с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. Таким образом, размер указанной выплаты увеличился до 16 921 рубля.
Кроме того, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров возрос до 17 536 рублей, а по инвалидности – до 10 401 рубля.
Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года. Уточняется, что, если единовременные средства не были выплачены, выплата может быть осуществлена позднее.
До этого глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии. Он вступит в силу с 2022 года. Как отмечалось в документе, сведения о размере будущей пенсии будут получать застрахованные женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет, которые еще не получают выплату. Планируется, что информация начнет приходить указанным категориям граждан один раз в три года.
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тыс рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: