В Счетной палате назвали число пенсионеров в России

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Названо число пенсионеров в России. Соответствующий аналитический доклад был размещен на официальном сайте Счетной палаты.

По имеющимся данным, на 1 апреля 2021 года в России пенсионерами считаются 42,6 миллиона человек. Уточняется, что в это число включены 8,6 миллиона работающих пенсионеров.

"Получателей страховых пенсий – 38 779,75 тысячи человек, из них получателей страховых пенсий по старости – 35 357,27 тысячи человек", – заявляется в документе.

В докладе также сообщается, что с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. Таким образом, размер указанной выплаты увеличился до 16 921 рубля.

Кроме того, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров возрос до 17 536 рублей, а по инвалидности – до 10 401 рубля.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Она должна быть произведена в сентябре 2021 года. Уточняется, что, если единовременные средства не были выплачены, выплата может быть осуществлена позднее.

До этого глава Минтруда РФ Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии. Он вступит в силу с 2022 года. Как отмечалось в документе, сведения о размере будущей пенсии будут получать застрахованные женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет, которые еще не получают выплату. Планируется, что информация начнет приходить указанным категориям граждан один раз в три года.