Туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи в Египте в сентябре

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Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Туристы смогут посетить в том числе пирамиды Гизы, а также храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. В сентябре в Египте также снимаются ограничения на поездки между провинциями и городами, а с октября планируют возобновить круизы по Нилу.

В стране также разработали новые правила для туристических групп. Отмечается, что число экскурсантов не должно превышать 25 человек. Гидам предписано носить маски и использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.

Помимо этого, в профилактических целях в стране вводят горячую линию. Туристы смогут пожаловаться на работу отелей, гидов и рассказать о другой проблеме, которая связана с пребыванием в стране. Сделать это можно будет по номеру 19654.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября туристов, прибывающих в Египет из-за границы, обяжут предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. Сейчас эта справка требуется для граждан, прибывающих в Каир и другие города страны.

Премьер-министр страны Мостафа Мадбули заявил, что решение принято из-за увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах. Туристы должны будут предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до вылета.

По словам посла страны в Москве Ихаба Насра, Египет рассчитывает на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией. Он отметил, что власти двух государств находятся в контакте по этому вопросу. Наср подчеркнул, что и в России, и в Египте прирост новых случаев коронавируса резко снизился. Он подметил, что арабская республика уже восстановила международное авиасообщение со многими странами.

