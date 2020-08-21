Египет изменил правила въезда в страну для иностранцев

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С 1 сентября туристов, прибывающих в Египет из-за границы, обяжут предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает АТОР.

С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и некоторые другие аэропорты страны. Теперь же документ понадобится и тем, кто летит в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух.

По словам премьер-министра страны Мостафа Мадбули, решение принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах". Туристы должны будут предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа до вылета.

Новые правила распространяются и на граждан РФ, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (к примеру, через Турцию или Белоруссию).

Россия возобновила международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. До этого выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В августе РФ открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.