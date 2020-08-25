Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в столичном регионе начнет портиться в ночь на среду из-за приближения холодного фронта, говорится на портале "Метеоновости".

"Активный холодный фронт, движущийся со скоростью 30 километров в час на северо-восток, уже в ночные часы подойдет и к московскому региону, начав портить погоду дождями", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду ожидается около 13–15 градусов тепла. Днем температура воздуха не прогреется выше 18–20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что комфортная погода сохранится в Москве в последние дни августа. По его словам, ночи будут также достаточно теплыми, однако возможны небольшие осадки и облачность.

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отмечал, что осенью все три месяца будут теплыми с небольшим количеством осадков. Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра.

По словам Леуса, температурные показатели будут на несколько градусов выше нормы. Самого большого отклонения стоит ожидать в ноябре.

