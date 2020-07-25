Сухая и солнечная погода ожидается в столице в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухая солнечная погода ожидается в столичном регионе в субботу, 25 июля, сообщает портал "Метеоновости".

Осадков не ожидается. В Москве воздух прогреется до 21–23 градусов тепла, по области – до 24 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление немного повышенное – 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что причиной теплой погоды в выходные в Москве станет южный ветер. Кроме того, такие климатические условия сохранятся и в начале следующей недели. 28 июля в Москве ожидается повышение температуры до отметки плюс 27 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что это лето в Москве рискует стать самым дождливым за всю историю городских метеонаблюдений. Так, по его словам, в июле уже выпала месячная норма осадков. Кроме того, в июне суммарное количество осадков составило 210-215% от нормы.

Осенью же, по словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в Москве ожидается теплая погода. Количество осадков не должно превысить климатическую норму для данного сезона.