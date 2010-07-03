Депутат предложил создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя

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Депутат Государственной думы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование с предложением относительно того, как повысить эффективность борьбы с развитием теневого алкогольного бизнеса в стране. Подробности приводит RT.

Депутат предлагает создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя, чтобы граждане могли самостоятельно проверять акцизную марку, фирменную тару и этикетку. Также в этой инструкции потребителям предлагается установить уже разработанное Росалкогольрегулированием приложение "Антиконтрафакт Алко", с помощью которого можно сканировать алкогольную продукцию через специальный QR-код.

Отмечается, что владельцев магазинов могут обязать размещать инструкцию в отделах, где продается спиртное.

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