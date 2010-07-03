Депутат предложил создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование с предложением относительно того, как повысить эффективность борьбы с развитием теневого алкогольного бизнеса в стране. Подробности приводит RT.
Депутат предлагает создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя, чтобы граждане могли самостоятельно проверять акцизную марку, фирменную тару и этикетку. Также в этой инструкции потребителям предлагается установить уже разработанное Росалкогольрегулированием приложение "Антиконтрафакт Алко", с помощью которого можно сканировать алкогольную продукцию через специальный QR-код.
Отмечается, что владельцев магазинов могут обязать размещать инструкцию в отделах, где продается спиртное.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. В пояснительной записке говорится, что подобная мера позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения. По мнению автора инициативы, депутата Шамсаила Саралиева, 18-летние еще не способны принять осознанное решение об употреблении спиртного.
24 июля стало известно о результатах работы экспертов из Казанского национального исследовательского технологического университета, которые провели исследования качества российской и импортной водки. Выяснилось, что импортная водка крепче отечественной: средняя крепость первой – 40,04%, второй – 39,9%. Отмечается, что данные показатели соответствуют нормативам, так как крепость водки допустима в пределах 37,5–56%.
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