Жителям Москвы рассказали о погоде 25 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В последний день недели, 25 июня, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по области пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня.

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