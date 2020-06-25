Все попытки повторного голосования по поправкам в Конституцию будут пресекаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возможность "двойного" голосования по поправкам в Конституцию исключена. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Юрий Ермолов.

"Если говорить про ту ситуацию с дистанционным электронным голосованием. Система имеет страховочный механизм. 30 июня после того, как закончится дистанционное электронное голосование, выверяют списки для того, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке, а также те, кто проголосовал, и по ним будет проведена сверка со списками пришедших на участки для голосования для исключения возможных злоупотреблений", – сказал Ермолов.

Он добавил, что после возникшей в четверг ситуации было принято решение в ручном режиме сверять все списки участников голосования по месту жительства со списками участников голосования, которые записались на дистанционное электронное голосование.

Председатель МГИК также добавил, что любая попытка повторно проголосовать является нарушением закона. По его словам, на нарушителя может быть возложена административная ответственность. Если же произошло повторное нарушение, то ему может грозить уголовная ответственность, подчеркнул Ермолов.

Ранее председатель МГИК рассказал, что 25 июня было зафиксировано две попытки "двойного" голосования. По его словам, к членам комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Ермолов подчеркнул, что голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, которые попытаются проголосовать еще и очно, учтут только один раз.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

