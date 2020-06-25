Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 40%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

Всего с 10:00 было принято более 476 тысяч бюллетеней. Участниками электронного голосования стали свыше 468,3 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в электронном голосовании приняли участие свыше 300 тысяч москвичей. По его словам, более миллиона горожан выбрали данный формат голосования.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

