РФ открыла границы для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в страну разрешили въезд высококвалифицированным иностранным специалистам. Об этом сообщает ТАСС.

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", – указано в документе.

Список должен быть передан в ФСБ и МВД России. Ответственность за его подготовку лежит на федеральных органах исполнительной власти.

Правоохранительные органы должны получить подтверждение и номер пункта пропуска, через который планируется въезд специалиста, а также дату приезда. Кроме того, иностранцы обязаны иметь при себе действующий трудовой договор или договор на оказание услуг.

В начале июня сообщалось, что Россия откроет границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, жизненные ситуации у людей могут быть разными.

Что касается других стран, то Евросоюз намерен сохранить закрытыми границы для россиян. Под запрет также могут попасть граждане Бразилии и США. Во всех перечисленных странах заболеваемость снизилась еще недостаточно, относительно показателей, которые в Европе называют безопасными.

