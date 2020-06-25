Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

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Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она напомнила, что в стране постепенно снимают ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки, а следом за ними обещали открыть и кинозалы, передает News.ru.

Несмотря на то что вспышка COVID-19 сходит на нет, во многих российских регионах пока опасаются резко отказываться от мер профилактики. По мнению многих экспертов, опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем при походе в ресторан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров могут быть сняты уже в июле. При этом он отметил, что точные сроки смягчения ограничений будут всецело зависеть от эпидемиологической ситуации.

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.

В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется.