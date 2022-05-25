Правительство РФ планирует повысить пенсии и МРОТ на 10% – СМИ

Фото: depositphotos/Professor25

Правительство России согласовало индексацию страховых пенсий, прожиточного минимума и МРОТ на 10%. Об этом со ссылкой на источники, близкие к кабмину, сообщает газета "Ведомости".

По информации издания, окончательное решение по данному вопросу будет принимать Владимир Путин, поскольку в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения.

В апреле президент поручил кабмину предоставить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос стоит высоко в повестке Кремля.

В начале мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что пенсии в РФ могут быть проиндексированы на 8–9% в соответствии с текущими темпами роста инфляции. При этом она подчеркнула, что это всего лишь предположение.

