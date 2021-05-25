Россияне рассказали, где проведут летний отпуск

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Большинство граждан – 86% – проведут летний отпуск в России. Такие данные приводятся в исследовании сервисов Работа.ру и СберАвто, передает РИА Новости.
14% опрошенных будут путешествовать по Москве или Подмосковью, 12% намерены отправиться в Крым. Каждый десятый россиянин планирует отпуск в Сочи, 7% – в Санкт-Петербурге.
Самым популярным месяцем для отдыха стал август. Отпуск на это время планируют 39% россиян. Более трети – 35% – собираются отдыхать в июле, 26% – в июне.
Не собираются в отпуск этим летом 54% россиян, говорится в исследовании.
Ранее стало известно, готовы ли граждане России брать кредит на отпуск.
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