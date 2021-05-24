Россияне рассказали, готовы ли брать кредит на отпуск

85% россиян не готовы брать кредит на отпуск. А те, кто планирует взять на себя дополнительные финансовые обязательства, будут занимать в основном 50–100 тысяч рублей. Результаты опроса 5 тысяч соотечественников опубликовал сервис по поиску работы.

При этом есть и те, кто готов оформлять займы побольше, но таких меньшинство, 11 и 6% соответственно.

При этом закредитованность населения заметно растет: в марте этого года зафиксировали исторический максимум. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.