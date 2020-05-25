Столичные парки подготовили онлайн-занятия для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки приглашают москвичей на онлайн-занятия. В последнюю неделю мая они предлагают разнообразить свой досуг онлайн-тренировками, познавательными лекциями и посещением виртуальных выставок, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что досуговые программы для жителей столицы разработали 14 парков. Все мероприятия пройдут в период с 25 по 31 мая.

В частности, парк "Ходынское поле" подготовил тренировку со скалкой, а музей-заповедник "Царицыно" приглашает посмотреть анимационный фильм о своей территории. Также в соцсетях парка "Северное Тушино" можно будет виртуально посетить выставку "Игрушки советского детства".

Кроме того, в парке "Музеон" намерены посвятить один из дней искусству танца – хореограф Александра Могилева проведет мастер-класс для всех желающих. В его рамках специалист объяснит, как при помощи танца преодолеть стеснение и избавиться от внутренних зажимов. Также запланировано занятие по классическому танцу. В социальных сетях Бабушкинского парка научит основным балетным позициям рук и ног балетмейстер Наталья Мулярчук.

В то же время в Парке Горького состоится виртуальная экскурсия, в рамках которой участники узнают историю Китайского мостика. Помимо этого, в Instagram-аккаунте парка будут транслировать онлайн-занятие по зумба-фитнесу. Также в прямом эфире москвичи смогут подключиться к занятиям по хатха-йоге. Тренировка будет размещена в соцсетях парка "Красная Пресня".

Также жителей столицы приглашают на онлайн-фотовыставку, которая состоится в аккаунтах сада имени Баумана. Там будут опубликованы проекты студентов Московской школы кино – фоторепродукции, воссоздающие легендарные картины из сокровищниц мировых музеев.

Москвичи смогут узнать и о трендах фитнес-индустрии. В аккаунтах парка "Ходынское поле" им расскажут о том, как менялась мода в спортивной индустрии за последние 10 лет, а также поведают о том, какие тренды в фитнесе появятся в ближайшем будущем. Кроме того, участники научатся организовывать эффективные тренировки в домашних условиях.

Парк "Фили" организует виртуальную встречу с ландшафтным дизайнером Алексеем Бабиным, который научит правильно подбирать растения для сада.

Ранее Музей космонавтики пригласил москвичей на онлайн-выставку. Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина сообщила, что посетители виртуальной экспозиции смогут узнать много нового о разработках дизайнеров, архитекторов и инженеров, которые связаны с освоением космоса. Известно, что выставка станет доступна на интернет-ресурсах учреждения с 16:00 26 мая.