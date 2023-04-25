В Москве за сутки выявили 569 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние 24 часа в Москве зарегистрировали 596 случаев COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, 152 человека госпитализировали, еще 9 заболевших скончались. Также выздоровели 1 090 инфицированных.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 502 484 человека.

Днем ранее сообщалось о 593 зафиксированных случаях коронавируса. За сутки зарегистрировали 9 летальных исходов в связи с вирусом.

В России за прошедшие сутки выявили 5 093 новых случая COVID-19. От заболевания умерли 35 человек, госпитализированы 1 339 пациентов. Также 7 397 человек выздоровели.