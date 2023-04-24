11:51Общество
В Москве за сутки зарегистрировали 593 новых случая COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 593 случая COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
В течение 24 часов 8 инфицированных скончались, выздоровели 595 человек. Еще 73 заболевших были госпитализированы.
С начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 501 915 случаев COVID-19. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 650.
Днем ранее сообщалось о 715 заболевших, 9 инфицированных умерли. 22 апреля выявили 927 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали восемь летальных исходов в связи с вирусом.
Кроме того, в Москве обнаружили высоко заразный подвариант коронавируса "Арктур". Врачи призвали россиян не беспокоиться, так как новый штамм не обладает повышенной летальностью.
Четыре случая заболевания штаммом коронавируса "Арктур" зафиксировали в России
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