В Москве за сутки зарегистрировали 593 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 593 случая COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В течение 24 часов 8 инфицированных скончались, выздоровели 595 человек. Еще 73 заболевших были госпитализированы.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 501 915 случаев COVID-19. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 650.

Днем ранее сообщалось о 715 заболевших, 9 инфицированных умерли. 22 апреля выявили 927 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали восемь летальных исходов в связи с вирусом.

Кроме того, в Москве обнаружили высоко заразный подвариант коронавируса "Арктур". Врачи призвали россиян не беспокоиться, так как новый штамм не обладает повышенной летальностью.