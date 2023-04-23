За сутки в РФ выявили 6 389 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За минувшие сутки в России медики выявили 6 389 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализировано 487 пациентов. Это на 49,2% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 13 регионах РФ, снизилось – в 56 субъектах. В 16 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 32 человека. Между тем выздоровели после прохождения лечения 5 509 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 22 810 264 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 22 202 099 человек.

Ранее в России выявили первые четыре случая заражения подвариантом коронавируса "Арктур". Ранее его фиксировали в Индии. В связи с этим Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости в мае.

