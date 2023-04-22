В Москве выявили 927 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последний 24 часа на территории Москвы выявили 927 новых случаев COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По данным портала, за минувшие сутки в столице медики зафиксировали восемь летальных исходов из-за заболевания. Кроме того, смогли вылечиться 932 человека. Госпитализированы в медучреждения с диагнозом ковид 107 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 500 607 случая коронавируса, выздоровели 3 310 346 человек, умерли 48 633 человека.

Накануне в столице выявили 977 случаев COVID-19. За указанный период умерли 8 человек, 120 были госпитализированы, еще 893 человека выздоровели.

Ранее новый подвариант коронавируса "Арктур" обнаружили в трех образцах москвичей. Врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов заявил, что причин для беспокойства в связи с выявлением нового штамма нет. Вирус хоть и стал заразнее, но потерял свою силу.

