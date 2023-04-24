За сутки в РФ выявили 5 458 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки на территории России зафиксировали 5 458 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За данный период было зарегистрировано 34 летальных исхода. Госпитализация потребовалась 382 пациентам. Это на 21,6% меньше, чем 23 апреля. По информации штаба, рост числа госпитализаций зафиксирован в 23 российских субъектах, снижение – в 36 регионах.

Выздоровели за сутки 4 917 пациентов, что на 10,7% меньше, чем накануне. В общей сложности в государстве за период пандемии зафиксировали 22 815 722 случая заражения COVID-19, 398 107 умерших и 22 207 016 выздоровевших.

Между тем стало известно, что лишь 29% из тысячи опрошенных российский работодателей продолжают проводить меры по борьбе с коронавирусом внутри компаний. Кроме того, еще 50% отказались от профилактических мер по борьбе с этим недугом.