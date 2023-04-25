В РФ за минувшие сутки выявили 5 093 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедший день на территории РФ медики зафиксировали 5 093 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Не смогли справиться с инфекцией за этот период 35 человек. Госпитализировали за минувшие 24 часа 1 339 пациентов. Этот показатель на 250,5% превысил результат, который был выявлен 24 апреля.

Увеличение количества госпитализаций зарегистрировали в 71 российском субъекте, снижение – в пяти регионах. Выздоровели от COVID-19 7 397 человек. Это на 50,4% больше, чем накануне.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обстановка с коронавирусом в государстве стабилизировалась, однако изменчивость недуга предполагает новые подходы к иммунопрофилактике и изготовлению вакцин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что COVID-19 все еще распространяется и оказывает влияние на здоровье россиян, в связи с чем нельзя снижать внимание к этой болезни.