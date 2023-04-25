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Москвичам рассказали о погоде 25 апреля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 25 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье местами прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Согласно данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе в столице.
Центр организации дорожного движения призвал московских водителей поменять зимнюю резину на летнюю.
В столице уже закончились холода, температура не опускается ниже нуля даже в ночное время суток. Эксперты объяснили, что езда на зимних шинах в теплую погоду может быть опасной из-за плохого сцепления с дорогой.
Москвичам рассказали о похолодании с 25 апреля
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