Москвичам рассказали о погоде 25 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 25 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье местами прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться от 20 до 22 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе в столице.

Центр организации дорожного движения призвал московских водителей поменять зимнюю резину на летнюю.

В столице уже закончились холода, температура не опускается ниже нуля даже в ночное время суток. Эксперты объяснили, что езда на зимних шинах в теплую погоду может быть опасной из-за плохого сцепления с дорогой.