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11:44

Общество

Врач назвала 10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Некоторые продукты усиливают аллергическую реакцию на пыльцу, поэтому от них следует отказаться, рассказала диетолог Елена Соломатина. О рекомендациях врача сообщает "Вечерняя Москва".

Диетолог назвала топ-10 продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию:

  • мед;
  • прополис;
  • абрикосы;
  • персики;
  • яблоки;
  • сливы;
  • баклажаны;
  • томаты;
  • картофель;
  • орехи.

По словам Соломатиной, аллергикам следует избегать данных продуктов именно в период цветения – в обычное время их употребление безвредно.

"Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов", – уточнила Соломатина.

Ранее аллерголог рассказала о сроках окончания сезона цветения в Москве. В этом году сезонная аллергия началась раньше из-за теплой погоды. По словам врача, сезон цветения в столице продлится еще минимум две недели, но ситуация может улучшиться, если пройдут дожди.

Аллерголог рассказала, сколько еще продолжится цветение в Москве

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