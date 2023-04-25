В Москве появились в продаже апартаменты площадью 4,8 "квадратов"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столице появились в продаже апартаменты с рекордно малой площадью в 4,8 квадратных метра. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Подобные апартаменты появились в апарт-комплексе в Даниловском районе Москвы. Приобрести студию можно за 2,8 миллиона рублей, по словам управляющего партнера Dombook, основателя "Бест-Новострой" Ирины Доброхотовой.

Она добавила, что такого рода помещения не имеют статус жилья. По ее словам, их часто используют вместо квартиры либо для бизнеса.

В этом же комплексе можно приобрести помещения площадью 6,2 квадратных метра за 3,4 миллиона рублей, 7,4 "квадрата" за 4 миллиона рублей, 8,2 "квадрата" за 4,2 миллиона рублей и другие.

Минимальная площадь квартир со статусом жилья ограничена 18 квадратными метрами, однако апартаментов подобное ограничение не касается.

Ранее сообщалось, что до конца года стоимость жилья в России может слегка снизиться. Вместе с тем вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил, что ждать с его покупкой не стоит, если речь идет об улучшении жилищных условий.

До этого стало известно, что на начало апреля объем строящегося жилья в столице составил 16,2 миллиона квадратных метров, их них около 10 миллионов "квадратов" были нераспроданными.