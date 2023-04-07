Ликсутов рассказал о росте стоимости жилья в районе станций БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость жилья около станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро выросла на 15–25%. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Развитие магистральной инфраструктуры в мегаполисе, будь то БКЛ или московские диаметры, которые работают по-другому принципу, оказывает заметный экономический эффект", – передает Агентство "Москва" слова заммэра.

Ликсутов добавил, что выручка в торговых точках, которые располагаются рядом со станциями БКЛ увеличилась до 40%.

Запуск Большой кольцевой линии метро в столице состоялся 1 марта. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций ветки: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Строительство БКЛ стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Специалисты проложили 70 километров подземных путей, на которых расположилась 31 станция.



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