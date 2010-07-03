Быстров прокомментировал процесс над Кокориным и Мамаевым

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров высказал мнение о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его мнению, нужно "уже давно принять решение и не муссировать эту тему", так как спортсмены "понесли наказание".

"Им приписывают сговор, но всем же понятно, что это не так. Компания выпила, побуянила, должна понести наказание. Но все должно быть по закону. Зачем цепляться за какие-то пунктики, чтобы продлевать им арест? У нас каждый день происходят подобные случаи в стране, а бывают и гораздо хуже, но далеко не все преступники попадают за решетку", – цитирует газета "Известия" Быстрова.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера.

17 апреля Пак пришел в Пресненский суд для дачи показаний. Потерпевший подчеркнул, что в кафе было много посетителей. Через некоторое время Пак, согласно показаниям, услышал выкрики: "Gangnam Style!" Сначала он не обращал на них внимания, потому что думал, что это не в его адрес. Убедившись, что реплики адресованы ему, Пак сделал компании замечание, после чего к нему подошли братья Кокорины. Младший из них стал нецензурно ругаться, а старший ударил чиновника стулом, целясь в голову. По словам Пака, "избиение" происходило под крики: "Езжай в свой Китай!", "Мы тебя убьем!". Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей.

В этот же день Кокорин и Мамаев напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.