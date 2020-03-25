Депутат прокомментировал ситуацию с отмененными поездами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен заявил, что РЖД отменяет ряд поездов, в первую очередь из-за кризиса. По его словам, в случае необходимости поезда вернут и никаких проблем с передвижением не будет, передает ИА "НСН".
"Да, государство является собственником РЖД, но это бизнес-структура и такими вопросами все-таки занимается самостоятельно. Люди сократили свои поездки и не только из-за коронавируса, но и из-за кризиса", – отметил депутат.
Он добавил, что в транспортной компании перед отменой ряда поездов проанализировали всю ситуацию и только после этого приняли соответствующее решение. По его словам, при обнаружении дефицита билетов ситуацию можно будет быстро поправить.
Депутат также выразил уверенность, что данное решение полностью обосновано, потому что совместное пребывание в замкнутом пространстве увеличивает шансы заболевания. Он добавил, чтобы избежать массового распространения инфекции по стране, проводятся ряд профилактических мероприятий, в том числе дезинфекция транспорта и других объектов.
В среду в РЖД сообщили об отмене курсирования ряда поездов внутри России. В холдинге пояснили, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. В ином случае РЖД вернет денежные средства за купленные билеты в полном объеме.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву.
РЖД отменяет курсирование ряда поездов внутри РФ
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