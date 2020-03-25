Аналитики оценили временное закрытие фитнес-клубов

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Временное закрытие столичных фитнес-клубов негативно отразится на всех участниках рынка, чтобы урегулировать ситуацию могут быть приняты разные меры. Такое мнение выразили аналитики, опрошенные Агентством "Москва".

Гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова отметила, что последствия временного закрытия фитнес-центров ощутят и потребители, и представители бизнеса.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, в свою очередь, отметил, что бизнес-модель фитнес-клубов зачастую предполагает продажу абонементов на год.

"Владельцы площадей в большинстве своем не станут снижать ставку аренды. В схожих обстоятельствах, когда происходили скачки курсов валют и падение спроса в 2015 году, они предпочли не идти на уступки, пока арендаторы не шли на разрыв контракта", – сказал специалист.

Как пояснил руководитель отдела коммерческой недвижимости "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Вадим Кашкин, в каждом договоре между собственником и арендатором есть пункт о форс-мажоре. А пандемия, по его словам, попадает под этот пункт.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина, в свою очередь, рассказала, что в договорах форс-мажор чаще всего это режим ЧС, и пока в его стране не объявили, убытки в договорах не прописаны. По ее словам, те, у кого договоры аренды привязаны к курсу доллара, могут договориться с большей долей вероятности.

С 21 марта для посетителей не работают столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, сауны и другие объекты физической культуры и спорта.

24 марта стало известно, что правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в связи с распространением коронавируса. Запрещается также курение кальянов.

Минтранс РФ должен будет проработать возможность размещать граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в объектах вблизи аэропортов. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтрансу и Минпромторгу оценить готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из таких государств.

Роспотребнадзору будет нужно представить информацию о наличии в регионах стационаров, способных принять возвращающихся из стран с коронавирусом. Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы оттуда. Минфин может выделить Минтрансу средства из резервного фонда правительства на вывоз россиян из-за рубежа.

Кабмин прорабатывает привлечение Минобороны, МЧС и Управделами президента для эвакуации россиян из неблагоприятных по COVID-19 стран. МИД РФ представит данные о странах, которые планируют ограничить воздушные перевозки.

В Москве действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.