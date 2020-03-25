Онлайн-лекции по истории, архитектуре и археологии представило Мосгорнаследие

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На YouTube-канале Мосгорнаследия доступно восемь онлайн-лекций по истории, архитектуре и археологии, а также 182 видеоролика о сохранении столичных объектов культурного наследия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Познакомиться с Москвой эпохи модерна, узнать, как создаются археологические музеи под открытым небом и что общего между российской и немецкой школами архитектуры и дизайна ВХУТЕМАС и Баухаус, можно в виртуальном лектории Мосгорнаследия. На YouTube-канале ведомства доступно восемь познавательных лекций длительностью от 35 минут до двух часов. Их ведут известные столичные историки и искусствоведы", – говорится в сообщении.
По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, все желающие смогут послушать лекции по истории, архитектуре и археологии.
Посмотреть можно 182 коротких видеоролика, посвященных сохранению московских памятников архитектуры. Пользователи канала могут, к примеру, оценить результат комплексной реставрации усадьбы Каратаевой-Морозова в Леонтьевском переулке, посмотреть, как изменились фонтаны "Золотой колос" и "Дружба народов" на ВДНХ, а также увидеть, как выглядит изнутри дом архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке.
Емельянов отметил, что канал постоянно обновляется. В ближайшем времени там появятся новые лекции и видеосюжеты.
Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.
Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.
Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
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