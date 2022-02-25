Синоптик рассказал, каким будет начало весны в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, каким окажется начало весны в Москве. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В первые дни марта погодную обстановку в столице будут определять антициклоны. В дневные часы в городе ожидается около +2 градусов, а ночью – до -5 градусов.

"Будет много солнца – это единственная радость в данной ситуации. Начало весны ознаменуется солнечным аккордом", – пообещал специалист.

Как пояснил Шувалов, зима в Москве уже серьезно отступила. В частности, значительно уменьшилась высота снежного покрова – в четверг, 24 февраля, она составила 18 сантиметров.

Эксперт также предположил, что февраль 2022 года войдет в топ-3 самых теплых февралей XXI века. Шувалов напомнил, что среднесуточная температура в последние дни оказалась положительной.

Ранее в Гидрометцентре предупредили россиян об аномально теплой погоде в ближайшие пять дней. По словам Романа Вильфанда, температура воздуха окажется выше нормы до конца февраля и в начале марта. При этом в европейской части страны аномалии составят 4–5 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что в Москве произойдет уменьшение слоя снега до апрельских показателей. В столице сохранится аномально теплая температура воздуха.