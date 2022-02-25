Синоптик пообещал уменьшение слоя снега в Москве до апрельских показателей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Уменьшение слоя снега до апрельских показателей ожидается в Москве до конца следующей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

"Снежный покров, который сейчас составляет 18 сантиметров, а это уже вдвое меньше положенного, до конца следующей недели уменьшится до 13 сантиметров", – уточнил специалист.

Как рассказал метеоролог, в столице сохранится аномально теплая температура воздуха. Кроме того, в городе будет фиксироваться повышенный фон атмосферного давления. Благодаря этому осадки окажутся маловероятны.

"В ночь на пятницу в Москве в условиях малооблачной погоды воздух остынет до минус 3–5, по области подморозит до минус 2–7, а днем в воздух в столице успеет прогреться до плюс 2–4, по области будет от нуля до плюс 5", – сообщил Тишковец.

В субботу, 26 февраля, погодная ситуация в столице не поменяется. При этом в воскресенье возможна солнечная погода. В ночь температура составит от 0 до -5 градусов, а днем воздух может прогреться до 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве районов России к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной. Ожидается, что выпадет около 25 миллиметров осадков, что меньше нормы.